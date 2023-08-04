Главы религиозных конфессий в Азербайджане распространили совместное заявление о ситуации на Лачынской дороге

Руководители религиозных конфессий, действующих в нашей стране, распространили совместное заявление в связи с предвзятыми взглядами относительно очередного провокационного спектакля "Фура шоу", искусственно созданного Арменией на дороге Лачын-Ханкенди, су

Руководители религиозных конфессий, действующих в нашей стране, распространили совместное заявление в связи с предвзятыми взглядами относительно очередного провокационного спектакля "Фура шоу", искусственно созданного Арменией на дороге Лачын-Ханкенди, суверенной территории Азербайджана, признанной международной общественностью.

Report представляет читателям это заявление:

"Несмотря на то, что обсуждаемая тема не носит религиозного характера, наша задача как каждого человека, желающего установления мира на Кавказе, и как религиозных деятелей, которые прилагают большие усилия на этом пути - подходить к происходящему с позиций права и справедливости. Направление грузовых автомобилей на пункт перехода через государственную границу "Лачын" под видом "гуманитарной помощи" со стороны Армении является составной частью заранее продуманной антиазербайджанской провокационной кампании, нацеленной на привлечение внимания международной общественности. Государственные органы Азербайджана неоднократно приглашали к обсуждению проживающих в Карабахском регионе Азербайджана армянских жителей, но Армения с этим не соглашалась, отвергая гуманистические предложения Азербайджана. То, что грузовики намеренно создают проблемы в направлении пункта перехода через государственную границу "Лачын" и то, что Армения представляет данный инцидент как "политику этнической чистки" и "гуманитарный кризис", является очередным проявлением сути армянской стороны систематически искажать факты.

Однозначно заявляем, что информация, распространяемая Арменией о "политике этнической чистки", носит ложный и клеветнический характер. Международная общественность не должна забывать, что на протяжении почти 30 лет именно в результате политики этнической чистки, проводимой армянскими экстремистами, более миллиона азербайджанцев были вынуждены покинуть свои родные земли, став беженцами и вынужденными переселенцами. Именно во время агрессии Армении против Азербайджана на оккупированных территориях были разрушены и разграблены мечети, храмы, кладбища, исторические памятники, григорианизированы относящиеся к Кавказской Албании христианские и русские православные церкви, в мечетях содержались животные, считающиеся запрещенными в исламе. Несмотря на окончание войны, сотни наших граждан по-прежнему гибнут и становятся инвалидами в результате взрывов мин, которые были доставлены Арменией непосредственно по Лачынской дороге на территорию Азербайджана.

Азербайджанский народ под руководством главы государства восстановил свою территориальную целостность и спас официально признанные ООН и международным правом свои исконные земли от агрессии Армении. Сегодня уделение внимания восстановлению и реконструкции религиозно-духовных памятников, наряду с гражданскими объектами на освобожденных от оккупации территориях на государственном уровне, в очередной раз подтверждает толерантность Азербайджана, являющегося одним из ведущих центров в процессе межкультурного, межцивилизационного и межрелигиозного диалога. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, известный своим глобальным мышлением и гуманистическими идеями, как лидер, определивший судьбу региона и заново написавший его историю, призывает армянскую сторону к солидарности, основанной на политическом мышлении и гуманистической логике, к миру и сосуществованию во имя будущего народов.

Вызывает сожаление то, что в ответ на это армянские реваншисты продолжают проводить клеветнические кампании против нашей страны с трибун различных международных организаций и даже злоупотребляют религиозной платформой, в особенности Всемирным советом церквей, в своих коварных политических целях. Армянская апостольская церковь играет ведущую роль в армянском реваншизме, проводит пропаганду, клеветническую кампанию против Азербайджана на международном уровне. Тот факт, что в течение года Всемирный совет церквей выступил с тремя заявлениями против Азербайджана, как минимум свидетельствует о том, что главную роль в организации этой серии кампаний угроз играют один из президентов Всемирного совета церквей – глава Киликийского католикосата Армянской апостольской церкви Арам I, автор-исполнитель – заместитель председателя (модератор) центрального комитета Айказян.

В этой связи вызывает сожаление то, что Всемирный совет церквей в последнее время регулярно выступает с односторонней и предвзятой проармянской позицией. Деструктивная позиция организации, носящей название церкви, которая вместо того, чтобы выступать с призывами к примирению, содействию обеспечению мира и продвижению мирного сосуществования, выводит текущую ситуацию на межрелигиозный уровень и провоцирует христианско-мусульманский конфликт под видом "христианского сострадания", а также проводимая данной организацией антиазербайджанская пропаганда не соответствуют целям религиозного учреждения, стремящегося служить миру, и противоречит принципам справедливости религий. В письмах, отправленных ранее от имени Управления мусульман Кавказа генеральному секретарю Всемирного совета церквей Джерри Пиллэю и председателю (модератору) центрального комитета Всемирного совета церквей (ВСЦ) епископу Генриху Бедфорд-Строму, а также на 11-й Ассамблее Совета и в итоговом документе последнего заседания Центрального комитета Всемирного совета церквей, выражался протест против заявлений, служащих интересам армянской стороны, и отмечалось, что наряду с мировым сообществом, лично премьер-министр Армении Никол Пашинян официально признал, что на территории Азербайджана площадью 86,6 тыс. кв. км нет административной единицы под названием "Нагорный Карабах" - "Арцах". Несмотря на это, в тексте заявления Всемирного совета церквей от 31 июля 2023 года несколько раз умышленно повторялось слово "Арцах". Тем самым было продемонстрировано явное неуважение к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

Нынешняя позиция Всемирного совета церквей, не выражающая "обеспокоенности" геноцидом, совершенным армянскими захватчиками против азербайджанского населения во время Первой Карабахской войны и Ходжалинской резней, основана на двойных стандартах и политизированности. То, что Всемирный совет церквей, который долгое время не возражал против блокады Арменией Нахчывана - суверенной территории Азербайджана, а сейчас проявляет такое рвение, является лицемерием, неприемлемым для международной религиозной организации. Мы решительно осуждаем подобные случаи и призываем Армению, особенно Эчмиадзинский и Киликийский армянский католикосат, отказаться от военной риторики, не поддерживать призывы к ненависти между народами и идеи реваншизма. Такая политика в конечном итоге обострит ситуацию в регионе и не принесет пользы армянскому народу.

На протяжении многих лет мы являемся свидетелями того, как под влиянием армянского лобби ряд европейских государств, особенно Франция, которая подстрекает к геноциду, насилию и конфликтам в Африке и Океании, а также некоторые западные организации принимают предвзятые, антиазербайджанские решения и резолюции. Несомненно, цель официального Еревана, карабахских сепаратистов и их сторонников, получивших "благословение" Эчмиадзина, в этой новой провокации состоит в том, чтобы сорвать подписание мирного соглашения, отдалить переговоры между Азербайджаном и Арменией, которые в настоящее время ведутся на разных платформах, от позитивного направления и осуществить целенаправленную деятельность реваншизма. В этих процессах особую обеспокоенность вызывает деятельность Международного Комитета Красного Креста (МККК) в регионе. Некоторое время назад официальный Баку доказал фактами, что МККК занимается контрабандой на Лачынской дороге, и разоблачил непосредственное участие МККК в пересечении границы армянскими военными преступниками и террористами.

Из истории религий известно, что все пророки, в том числе и Иисус, призывали людей к истине, справедливости, миру. Этим заявлением Мы, руководители религиозных конфессий, действующих в Азербайджане, призываем мировую общественность, особенно Всемирный совет церквей, не следовать армянской провокационной пропаганде, препятствующей миру в регионе, и обратить внимание на информацию, основанную на фактах. Не будем забывать, что главная задача священнослужителей - соблюдать заповеди, занимать примирительную позицию во имя общечеловеческого мира".

Председатель Управления мусульман Кавказа – шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде,

глава Общины горских евреев в Азербайджане Милих Евдаев,

секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви, архимандрит Алексий Никоноров,

глава бакинской религиозной общины европейских евреев Александр Шаровский,

председатель Албано-удинской христианской общины Азербайджана Роберт Мобили.