Главы регионов России поздравили президента Ильхама Алиева

Глава Республики Дагестан Российской Федерации Сергей Меликов, губернатор Астраханской области Российской Федерации Игорь Бабушкин, президент - председатель правления публичного акционерного общества "Банк ВТБ" Андрей Костин, главный редактор и генеральны

Главы ряда регионов Российской Федерации и другие официальные лица поздравили президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю дня его рождения.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В частности, поздравительные письма направили Глава Республики Дагестан Сергей Меликов, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, президент - председатель правления публичного акционерного общества "Банк ВТБ" Андрей Костин, главный редактор и генеральный директор Российской медиагруппы “Комсомольская правда” Олеся Носова.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович! Примите искренние поздравления по случаю дня рождения. Вот уже более 20 лет Вы уверенно отстаиваете интересы Азербайджанской Республики, которая под Вашим руководством добилась впечатляющих успехов в созидательной деятельности, экономическом, социальном и культурном развитии. Ваш высокий политический авторитет, всенародная поддержка проводимого Вами курса служат залогом укрепления лидерских позиций страны по многим направлениям", - отмечается в тексте поздравления главы Дагестана.

Сергей Меликов выразил уверенность, что "отношения дружбы и сотрудничества между Республикой Дагестан Российской Федерации и Азербайджанской Республикой, основанные на многовековых узах добрососедства и взаимного уважения, будут и впредь поступательно расширяться и углубляться в интересах наших народов".

Президент-председатель правления публичного акционерного общества Банк ВТБ Андрей Костин в своем поздравлении отметил, что Азербайджан в период президента Ильхама Алиева "весомо укрепил свой международный авторитет, упрочил позиции регионального лидера и значимого игрока на Евразийском пространстве".

"В России высоко ценят нацеленность руководства Азербайджана на углубление российско-азербайджанского союзнического взаимодействия, вековых добрососедских и деловых отношений, которые продолжают динамично развиваться в условиях непростых вызовов. Группа ВТБ плодотворно работает на рынке республики уже 15 лет, высоко ценит налаженный рабочий диалог с правительством и регулятором Азербайджана и настроена на дальнейшее надежное обеспечение взаимовыгодного торгово-инвестиционного и финансового сотрудничества, значимых проектов в сфере инфраструктуры и промышленной кооперации. Признательны органам государственной власти Азербайджана за открытость к диалогу и готовность к поиску решений, отвечающих духу наших отношений, в том числе в такой значимой сфере, как трансграничные расчеты", - подчеркнул Костин.