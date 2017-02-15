Главы правительств стран ГУАМ встретятся в конце марта в Киеве

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В Киеве 27 марта пройдет встреча глав правительств стран-членов ГУАМ (Грузия-Украина-Азербайджан-Молдова).

Как сообщает Report со ссылкой на министерство иностранных дел Грузии, об этом говорилось в ходе встречи главы МИД страны Михаила Джанелидзе и генсека ГУАМ Алтая Эфендиева.

Стороны обсудили основную повестку дня, новую программу сотрудничества организации, которую решили озаглавить "Вместе - за сильный ГУАМ", а также подготовку к запланированным мероприятиям по случаю 20-летия структуры.

Отмечалось, что встреча глав правительств стран-членов ГУАМ 27 марта и проведение далее бизнес-форума позволит придать новый импульс сотрудничеству странам структуры, в частности в сферах экономики, торговли и транспорта.

Грузинская сторона подтвердила свою готовность продолжать прикладывать усилия для развития потенциала ГУАМ и в целях дальнейшего повышения имиджа организации на международной арене.

Стороны договорились о политической консолидации в рамках ГУАМ, дальнейшем углублении секторального сотрудничества, а также о проведении политических консультаций с партнерами ГУАМ - США, Японией, странами Вышеградской группы.