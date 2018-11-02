Главы правительств СНГ подписали 18 документов о сотрудничестве

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Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министры стран СНГ в рамках заседания Совета глав правительств Содружества в Астане подписали 18 документов о сотрудничестве в различных отраслях, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В их числе - соглашение о взаимопомощи в случае ядерной аварии или возникшей радиационной аварийной ситуации. Другие документы касаются сотрудничества в энергетическом машиностроении, обмене информацией, обращении с отходами, гуманитарных вопросах, защите интеллектуальной собственности и окружающей среды.

Отметим, что Совет глав правительств СНГ принял решение о выделении ассигнований на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны в 2019 году. Также подписано соглашение по совместной работе в исследовании космоса.

Стороны также согласовали единый бюджет органов СНГ на 2019-2020 годы, другие финансовые и юридические документы, определяющие работу Содружества.

Напомним, Азербайджан на заседании представил премьер-министр страны Новруз Мамедов.