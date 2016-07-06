Главы правительств ГУАМ обсудят осенью в Киеве введение Зоны свободной торговли

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу с Генеральным секретарем ГУАМ Алтаем Эфендиевым и руководителями посольств стран-членов организации. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу Кабмина Украины, в ходе встречи премьер-министр подчеркнул, что страны имеют значительный потенциал как для многостороннего сотрудничества, так и развития двусторонних отношений. В частности, важно уделить внимание использованию транспортного и транзитного потенциала.

Глава правительства выступил с инициативой организации встречи глав правительств стран - членов ГУАМ осенью этого года в Киеве, в центре внимания которой должна быть тематика введения Зоны свободной торговли, углубление экономического сотрудничества и возможность создания органов взаимодействия бизнеса.

Стороны также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества стран, в том числе по повышению торгового оборота и реализации совместных инфраструктурных проектов.

Отметим, что на встрече принял участие временный поверенный в делах Азербайджана в Украине Назим Алиев.