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Главы парламентских комитетов Азербайджана, Турции и Грузии обсудили региональное сотрудничество

Главы парламентских комитетов Азербайджана, Турции и Грузии обсудили региональное сотрудничество
Внешняя политика
3 декабря 2024 г. 20:12
Главы парламентских комитетов Азербайджана, Турции и Грузии обсудили региональное сотрудничество

Председатели комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии обсудили в Анкаре ситуацию на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом написал председатель комитета по внешним связям парламента Турции Фуат Октай на своей странице в соцсети "Х".

Он отметил, что в рамках встречи состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности и стабильности в регионе, развития региональных коммуникаций и сотрудничества между тремя странами во всех сферах.

Октай также отметил, что в ходе встречи обсуждался процесс нормализации на Южном Кавказе.

19:17

В Анкаре состоялась трехсторонняя встреча председателей комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии.

Как сообщает Report, Азербайджан на встрече представляли председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, депутаты Севиндж Фаталиева, Асим Моллазаде и Насиб Магамалиев.

На встрече обсудили вопросы расширения регионального и международного сотрудничества в политической, гуманитарной, экономической и других сферах, рассмотрели роль парламентской дипломатии в реализации проектов, предложенных правительствами, и обменялись мнениями о развитии регионального взаимодействия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan parlamentlərinin komitə sədrləri regional əməkdaşlığı müzakirə ediblər - YENİLƏNİB

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