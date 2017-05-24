Главы Пакистана и Казахстана поздравили президента Ильхама Алиева

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Президент Республики Пакистан Мамнун Хусейн направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Ваше превосходительство.
Рад передать правительству и народу Азербайджана сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.
Пакистан высоко оценивает отношения с Азербайджаном, основанные на общих убеждениях.
Тесное и многостороннее сотрудничество между нашими странами, включая политическую, экономическую, культурную, энергетическую и оборонную сферы, является свидетельством прочных связей между нашими правительствами и народами. Искренне надеюсь, что двусторонние отношения еще более усилятся в интересах наших братских стран.
Ваше превосходительство, прошу принять заверения в глубочайшем почтении".
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
В тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.
Примите мои искренние поздравления по случаю Дня Республики.
Уверен, что Казахстан и Азербайджан, связанные общностью культур и традиций, укрепляя и развивая взаимовыгодное сотрудничество в интересах братских народов наших стран, всегда будут верны узам дружбы и добрососедства.
Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья и новых успехов в Вашей ответственной деятельности, а азербайджанскому народу – мира и благополучия".
News DepartmentАвтор новости
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