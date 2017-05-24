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    Главы Пакистана и Казахстана поздравили президента Ильхама Алиева

    Поздравительные письма направлены по случаю Дня Республики – 28 Мая

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Президент Республики Пакистан Мамнун Хусейн направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Ваше превосходительство.

    Рад передать правительству и народу Азербайджана сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.

    Пакистан высоко оценивает отношения с Азербайджаном, основанные на общих убеждениях.

    Тесное и многостороннее сотрудничество между нашими странами, включая политическую, экономическую, культурную, энергетическую и оборонную сферы, является свидетельством прочных связей между нашими правительствами и народами. Искренне надеюсь, что двусторонние отношения еще более усилятся в интересах наших братских стран.

    Ваше превосходительство, прошу принять заверения в глубочайшем почтении".

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев также направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    В тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

    Примите мои искренние поздравления по случаю Дня Республики.

    Уверен, что Казахстан и Азербайджан, связанные общностью культур и традиций, укрепляя и развивая взаимовыгодное сотрудничество в интересах братских народов наших стран, всегда будут верны узам дружбы и добрососедства.

    Пользуясь случаем, желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья и новых успехов в Вашей ответственной деятельности, а азербайджанскому народу – мира и благополучия".

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