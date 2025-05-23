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Главы МВД Тюркских стран приняли совместное коммюнике на встрече в Баку

Главы МВД Тюркских стран приняли совместное коммюнике на встрече в Баку
Внешняя политика
23 мая 2025 г. 19:35
Главы МВД Тюркских стран приняли совместное коммюнике на встрече в Баку

В Баку прошла вторая встреча министров внутренних дел стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, по итогам заседания было подписано совместное коммюнике.

В мероприятии приняли участие главы МВД Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Турецкой Республики Северного Кипра, заместитель министра внутренних дел Венгрии, а также генеральный секретарь ОТГ.

Стороны обсудили расширение сотрудничества между правоохранительными органами стран ОТГ, борьбу с транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью, а также взаимодействие в области цифровизации органов внутренних дел.

Следующая встреча глав МВД ОТГ пройдет в Казахстане.

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Версия на английском языке ФотоInterior ministers of Turkic countries adopt joint communiqué at meeting in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda TDT DİN başçılarının ikinci görüşü keçirilib, Birgə Kommünike imzalanıb

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