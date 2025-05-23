Главы МВД Тюркских стран приняли совместное коммюнике на встрече в Баку

В Баку прошла вторая встреча министров внутренних дел стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).
Как сообщает Report, по итогам заседания было подписано совместное коммюнике.
В мероприятии приняли участие главы МВД Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Турецкой Республики Северного Кипра, заместитель министра внутренних дел Венгрии, а также генеральный секретарь ОТГ.
Стороны обсудили расширение сотрудничества между правоохранительными органами стран ОТГ, борьбу с транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью, а также взаимодействие в области цифровизации органов внутренних дел.
Следующая встреча глав МВД ОТГ пройдет в Казахстане.