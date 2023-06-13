Главы МИД Азербайджана и Турции принимают участие в заседании ОЧЭС

Главы МИД Азербайджана и Турции принимают участие в заседании ОЧЭС

Министр иностранных дел Азербайджана Байрамов Джейхун совместно с новым министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом принимают участие в 46-м заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Организации Черноморского экономического сотру

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов совместно с новым главой МИД Турции Хаканом Фиданом принимают участие в 46-м заседании Совета министров иностранных дел стран Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Как сообщает Report, заседание проходит в онлайн формате. HAPPENING NOW: Foreign Minister @Bayramov_Jeyhun of #Azerbaijan , together with incoming chairmanship, FM Hakan Fidan of brotherly #Türkiye attends the 46th Meeting of the Council of Ministers of Foreign Affairs of the @BSECorg Member States. pic.twitter.com/WVdmljUnpN — MFA Azerbaijan (@AzerbaijanMFA) June 13, 2023 Подпишитесь на наш Telegram канал

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