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Главы МИД Азербайджана и Турции принимают участие в заседании ОЧЭС

Главы МИД Азербайджана и Турции принимают участие в заседании ОЧЭС Министр иностранных дел Азербайджана Байрамов Джейхун совместно с новым министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом принимают участие в 46-м заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Организации Черноморского экономического сотру
Внешняя политика
13 июня 2023 г. 12:54
Главы МИД Азербайджана и Турции принимают участие в заседании ОЧЭС

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов совместно с новым главой МИД Турции Хаканом Фиданом принимают участие в 46-м заседании Совета министров иностранных дел стран Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Как сообщает Report, заседание проходит в онлайн формате.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə XİN başçıları QDİƏT-in iclasında iştirak edirlər
Версия на английском языке Azerbaijani, Turkish foreign ministers attend BSEC meeting

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