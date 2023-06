Главы МИД Азербайджана и Турции принимают участие в заседании ОЧЭС

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов совместно с новым главой МИД Турции Хаканом Фиданом принимают участие в 46-м заседании Совета министров иностранных дел стран Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Как сообщает Report, заседание проходит в онлайн формате.