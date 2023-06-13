Главы МИД Азербайджана и Турции принимают участие в заседании ОЧЭС
Главы МИД Азербайджана и Турции принимают участие в заседании ОЧЭСМинистр иностранных дел Азербайджана Байрамов Джейхун совместно с новым министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом принимают участие в 46-м заседании Совета министров иностранных дел государств - членов Организации Черноморского экономического сотру
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов совместно с новым главой МИД Турции Хаканом Фиданом принимают участие в 46-м заседании Совета министров иностранных дел стран Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).
Как сообщает Report, заседание проходит в онлайн формате.