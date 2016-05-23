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    Главы МИД Восточного партнерства встретятся сегодня в Брюсселе

    На заседании примет участие глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Заседание министров иностранных дел программы Восточного партнерства состоится сегодня в Брюсселе. Как сообщает Report, встреча пройдет перед заседанием Совета Европейского союза по иностранным делам. 

    На заседании глав МИД Восточного партнерства примет участие глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

    В ходе встречи министры  обсудят развитие программы в свете реформирования политики европейского соседства, а также подготовку к следующему  саммиту Восточного партнерства в 2017 году.

    Напомним, саммит Восточного партнерства проводится раз в два года. Предыдущий состоялся в мае 2015 года в Риге. 

    Главы МИД стран Восточного партнерства собираются раз в год. 

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