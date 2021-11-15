Главы МИД стран Восточного партнерства обсудили повестку предстоящего саммита

Главы МИД ”Восточного партнерства" обсудили вопросы повестки дня предстоящего саммита в декабре этого года.

Главы МИД стран Восточного партнерства обсудили вопросы повестки дня предстоящего в декабре саммита.

Как передает Report, об этом заявил верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран-участниц программы Восточное партнерство в Брюсселе.

Он отметил, что в ходе встречи были проведены долгие дебаты по наиболее актуальным вопросам сотрудничества.

Также, по словам Борреля, в ходе встречи обсуждена ситуация на востоке Украины.

Напомним, Азербайджан на сегодняшнем заседании представил министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Программа "Восточное партнерство" была запущена Европейским союзом в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью странами - Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.

Очередной саммит Восточного партнерства планируется провести 15 декабря в Брюсселе.