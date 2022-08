Главы МИД Турции и России обсудили поставки украинского зерна

Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров обсудили вопросы, связанные с безопасными и стабильными поставки украинского зерна.

Как передает Report, об этом в Twitter написал глава МИД Турции.

"Обсудили безопасные и стабильные поставки украинского зерна и региональные проблемы с министром иностранных дел России Лавровым на полях АСЕАН", - говорится в публикации.