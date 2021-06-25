Главы МИД трех стран ЕС завершили визит в Азербайджан

Министры иностранных дел Австрии, Литвы и Румынии Александр Шалленберг, Габриэлиус Ландсбергис и Богдан Ауреску завершили свой визит в Баку в рамках турне по Южному Кавказу.

Министры иностранных дел Австрии, Литвы и Румынии Александр Шалленберг, Габриэлиус Ландсбергис и Богдан Ауреску завершили свой визит в Баку в рамках турне по Южному Кавказу.

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал глава МИД Румынии.

Министры уже прибыли в Ереван, где проведут встречи с руководством Армении.

Завтра министры иностранных дел трех стран Евросоюза посетят Тбилиси и по итогам визита на Южный Кавказ проведут пресс-конференцию в грузинской столице.

Визит глав МИД трех стран ЕС - Австрии, Литвы и Румынии - в регион состоялся по поручению верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Боррелла.