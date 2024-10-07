Главы МИД стран СНГ одобрили план межмидовских консультаций на 2025 год

Министры иностранных дел государств-участников СНГ рассмотрели и утвердили План многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества Независимых Государств на 2025 год.

Министры иностранных дел государств-участников СНГ рассмотрели и утвердили План многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества на 2025 год.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство иностранных Кыргызстана.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что главы МИД на заседании в понедельник в Москве также одобрили ряд документов, которые будут вынесены на утверждение в ходе предстоящего заседания Совета глав государств.

На СМИД в Москве главы делегаций обсудили состояние и перспективы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия в формате СНГ, а также рассмотрели вопросы по линии внешнеполитических ведомств государств-участников СНГ, безопасности и культурно-гуманитарной сферы.