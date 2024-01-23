Главы МИД стран СНГ обсудят внешнеполитическое взаимодействие в апреле

В предварительную повестку дня апрельского заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ внесено десять вопросов, в том числе о программе внешнеполитического взаимодействия.

В предварительную повестку дня апрельского заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ внесено десять вопросов, в том числе о программе внешнеполитического взаимодействия.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам в Минске сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

По его словам, главы МИД обсудят состояние взаимодействия между дипломатическими ведомствами стран Содружества, в частности, на международных площадках.

"В повестке дня вопрос об активизации внешнеполитического взаимодействия", - сказал генсек.

Он также отметил, что на заседании будут утверждены спортивные столицы стран Содружества на предстоящие два года, рассмотрен вопрос о базовых организациях СНГ.