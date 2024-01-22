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Главы МИД стран ЕС обсудят нормализацию между Арменией и Азербайджаном

Главы МИД стран ЕС обсудят нормализацию между Арменией и Азербайджаном Главы МИД стран ЕС сегодня на встрече в Брюсселе, в числе прочих вопросов, обсудят нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.
Внешняя политика
22 января 2024 г. 10:21
Главы МИД стран ЕС обсудят нормализацию между Арменией и Азербайджаном

Главы МИД стран ЕС сегодня на встрече в Брюсселе, в числе прочих вопросов, обсудят нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом сообщил высокопоставленный европейский источник.

В свою очередь "Интерфакс", ссылаясь на материалы по подготовке к заседанию, отмечает, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступит с сообщением по теме армяно-азербайджанского урегулирования.

Помимо этого, министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудят долгосрочную военную и экономическую помощь Украине, конфликт на Ближнем Востоке, миссию Евросоюза в Красном море, 13-й пакет антироссийских санкций.

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Версия на английском языке EU FMs to discuss normalization of Azerbaijan-Armenia relations
Версия на азербайджанском языке Aİ XİN başçıları bu gün Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasını müzakirə edəcəklər

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