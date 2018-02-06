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    Главы МИД России и Казахстана обсудили подготовку к Каспийскому саммиту

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Казахстана Кайратом Абдрахмановым подготовку к V Каспийскому саммиту. 

    Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении МИД России.

    "Основываясь на решениях Совещания министров иностранных дел прикаспийских государств, состоявшегося в Москве 4-5 декабря 2017 года, главы внешнеполитических ведомств обсудили модальности подготовки к V Каспийскому саммиту в Казахстане", - говорится в сообщении российского министерства.

    Ранее спецпредставитель президента РФ по сотрудничеству со странами Каспия Рамазан Абдулатипов сообщил, что встреча глав прикаспийских стран может пройти в конце марта в Астане.

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