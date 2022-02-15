Главы МИД России и Армении обсудили ситуацию вокруг Карабаха

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном.

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном.

Как сообщает российское бюро Report, информация размещена на сайте МИД России.

"Обсуждались актуальные двусторонние и региональные вопросы, включая реализацию трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - говорится в заявлении.

Также в ходе разговора состоялся подробный обмен мнениями в связи с переговорами по гарантиям безопасности.