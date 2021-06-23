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Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию договоренностей по Карабаху

Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию договоренностей по Карабаху Главы МИД Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня
Внешняя политика
23 июня 2021 г. 13:36
Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию договоренностей по Карабаху

23 июня главы МИД Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня. Об этом сообщает Report со ссылкой на внешнеполитическое ведомство России.

Министры с удовлетворением констатировали, что, несмотря на негативное влияние пандемии новой коронавирусной инфекции многоплановые российско-азербайджанские связи успешно развиваются, растет торгово-экономическое взаимодействие.

Также министры затронули тему реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., в частности, касающихся решения гуманитарных задач в Нагорном Карабахе.

"Подчеркнут важный вклад Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении в постконфликтное развитие региона", - отмечается в сообщении пресс-службу МИД РФ.

Чичек Мамедова

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