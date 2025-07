Главы МИД Пакистана и Ирана провели встречу в кулуарах саммита ОЭС в Ханкенди

Вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в кулуарах 17-го саммита ОЭС в Ханкенди.

Как передает Report, об этом Дар написал на своей странице в соцсетях.

"Мы обсудили текущую ситуацию и события в регионе и договорились информировать друг друга о любых изменениях, которые могут произойти. Мы подтвердили нашу приверженность крепким связям между Пакистаном и Ираном, договорились продолжать сотрудничество в областях, представляющих взаимный интерес", - написал он.