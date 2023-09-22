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Главы МИД ОТГ встретились в Нью-Йорке, где обсудили антитеррористические мероприятия Азербайджана

Главы МИД ОТГ встретились в Нью-Йорке, где обсудили антитеррористические мероприятия Азербайджана В Нью-Йорке состоялось неофициальное заседание министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).
Внешняя политика
22 сентября 2023 г. 19:17
Главы МИД ОТГ встретились в Нью-Йорке, где обсудили антитеррористические мероприятия Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в неофициальном заседании министров иностранных дел Организации тюркских государств в доме Турции в Нью-Йорке.

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что министр выступил на заседании.

18:15

В Нью-Йорке состоялось неофициальное заседание министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, на заседании обсуждались антитеррористические мероприятия Азербайджана.

Был проведен обмен мнениями о подготовке к 10-му саммиту ОТГ, о связях организации с Генеральным секретариатом ООН и Организацией исламского сотрудничества (ОИС).

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Версия на английском языке OTS foreign ministers meet in New York to discuss Azerbaijan's counter-terrorism measures
Версия на азербайджанском языке ФотоTDT XİN başçıları Nyu-Yorkda görüşüb, Azərbaycanın antiterror tədbirləri müzakirə olunub - YENİLƏNİB

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