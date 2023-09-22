Главы МИД ОТГ встретились в Нью-Йорке, где обсудили антитеррористические мероприятия Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в неофициальном заседании министров иностранных дел Организации тюркских государств в доме Турции в Нью-Йорке.
Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
Было отмечено, что министр выступил на заседании.
18:15
В Нью-Йорке состоялось неофициальное заседание министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).
Как сообщает Report, на заседании обсуждались антитеррористические мероприятия Азербайджана.
Был проведен обмен мнениями о подготовке к 10-му саммиту ОТГ, о связях организации с Генеральным секретариатом ООН и Организацией исламского сотрудничества (ОИС).