Главы МИД ОТГ встретились в Нью-Йорке, где обсудили антитеррористические мероприятия Азербайджана

В Нью-Йорке состоялось неофициальное заседание министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в неофициальном заседании министров иностранных дел Организации тюркских государств в доме Турции в Нью-Йорке.

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что министр выступил на заседании.

18:15

В Нью-Йорке состоялось неофициальное заседание министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, на заседании обсуждались антитеррористические мероприятия Азербайджана.

Был проведен обмен мнениями о подготовке к 10-му саммиту ОТГ, о связях организации с Генеральным секретариатом ООН и Организацией исламского сотрудничества (ОИС).