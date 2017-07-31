Главы МИД стран-членов ОИС обсудят ситуацию вокруг Храмовой горы

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Организация Исламского сотрудничества намерена провести экстренное совещание Исполнительного комитета на уровне министров иностранных дел государств-членов 1 августа в Стамбуле, сообщает Report со ссылкой на Bahrain News Agency.

В ходе встречи стороны намерены обсудить "продолжающуюся поддержку арабских жителей Иерусалима для сохранения их самобытности", а также священных мест в Аль-Кудс Аль-Шариф (на Храмовой горе - ред.) в свете последних ограничений на посещение мечети Аль-Акса с израильской стороны.

Планируется также, что министры направят единое послание от имени мусульманского мира международному сообществу, в котором потребуют Израиль уважать Женевскую конвенцию и все резолюции, связанные с палестинским вопросом, в особенности с Храмовой горой, которая является неотъемлемой частью палестинских территорий.

Напомним, что 24 июля ОИС провела экстренное совещание представителей стран-членов структуры с целью обсуждения израильской эскалации в отношении мечети Аль-Акса и международный форум по этому поводу в Баку.