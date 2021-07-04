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Главы МИД обсудили встречу Азербайджан-Туркменистан-Турция

Главы МИД обсудили встречу Азербайджан-Туркменистан-Турция Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым.
Внешняя политика
4 июля 2021 г. 17:43
Главы МИД обсудили встречу Азербайджан-Туркменистан-Турция

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым.

Как передает Report со ссылкой на МИД, министры обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки дня сотрудничества двух стран, в том числе по дальнейшему укреплению традиционных дружеских отношений.

В ходе разговора была отмечена результативность партнерства в рамках региональных и международных форматов. В этом контексте министры подчеркнули значимость трехсторонней встречи на высшем уровне глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана, запланированной к проведению в текущем году.

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Версия на азербайджанском языке XİN başçıları Azərbaycan-Türkmənistan-Türkiyə görüşünü müzakirə ediblər

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