Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттелем на полях 3-го Дипломатического форума в Анталье.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в социальной сети ”X“.

В ходе встречи было обсуждено текущее состояние и дальнейшее развитие сотрудничества между Азербайджаном и Люксембургом.