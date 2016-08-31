Штайнмайер: Роль ОБСЕ в урегулировании карабахского конфликта важнее, чем когда-либо

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Все основные вопросы актуальной повестки дня планируется обсудить на неформальном совете министров иностранных дел ОБСЕ.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

"В нынешнем охваченном кризисами мире роль ОБСЕ, вероятно, важнее, чем когда-либо - в том, что касается кризисного менеджмента на востоке Украины, в Приднестровье, в Нагорном Карабахе и других конфликтов в Европе. Так же, как и в том, что касается обеспечения мира и безопасности", - заявил Штайнмайер.

Встреча пройдет 1 сентября в Потсдаме (Германия).

На встрече также примет участие министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.