Главы МИД ГУАМ обсудили ситуацию в конфликтных зонах на пространстве организации

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ 5 декабря в Базеле, в рамках очередной Министерской встречи ОБСЕ, состоялось 24-е заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ГУАМ. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ГУАМ, СМИД принял во внимание информацию председательствующей стороны о проведенной работе по продвижению проекта Резолюции "Затянувшиеся конфликты на пространстве ГУАМ и их последствия для международного мира, безопасности и развития", обменялся мнениями в связи с последними событиями в конфликтных зонах на пространстве ГУАМ и осудил действия, направленные против их суверенитета и территориальной целостности в международно-признанных границах.

СМИД выразил благодарность Молдавской cтороне за успешное председательство и принял решение о передаче Украине председательства в организации.

Азербайджан на заседании представил министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.

Место и сроки проведения очередного заседания СМИД будут согласованы по дипломатическим каналам.