Главы МИД ЕС обсудят в четверг нормализацию между Баку и Ереваном и другие вопросы

Главы МИД стран Евросоюза обсудят в ходе предстоящей в четверг встрече в Брюсселе встречи военную помощь и гарантии безопасности Украине, отношения с Турцией и Китаем, а также нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

Главы МИД стран Евросоюза обсудят в ходе предстоящей в четверг встрече в Брюсселе встречи военную помощь и гарантии безопасности Украине, отношения с Турцией и Китаем, а также нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил высокопоставленный европейский источник.

"Заседание Совета МИД начнется с рабочего завтрака с участием представителя ООН по правам человека. Затем начнется основное заседание Совета МИД, которое будет посвящено трем темам: конфликт в Украине, внешнеполитический аспект экономической безопасности, а также отношения с Турцией", - сообщил источник.

Также он отметил, что во второй половине дня главы МИД ЕС проведут полуторачасовую онлайн-дискуссию с госсекретарем США Энтони Блинкеном по широкому кругу вопросов. Отмечается, что четкой повестки обсуждений с Блинкеном нет, но очевидно, что дискуссии вокруг конфликта на Украине и отношений с Китаем будут вестись, добавил он.

В завершение встречи министры планируют обсудить текущие вопросы, включая Китай, итоги прошедшего 17-18 июля саммита со странами Латинской Aмерики и Карибского бассейна, нормализацию между Арменией и Азербайджаном и т.д.

При обсуждении экономической безопасности министры проведут дискуссию по снижению зависимости от третьих стран, которые "потенциально могут использовать торговлю и экономику в качестве оружия".

Источник подчеркнул, что главы МИД стран Евросоюза при обсуждении Китая хотят затронуть вопросы, связанные с европейской экономической безопасностью, а также выстраиванием "гармоничных" отношений с Пекином.

Заседание глав МИД стран ЕС начнется в Брюсселе в 10.00 по местному времени, итоговая пресс-конференция главы евродипломатии Жозепа Борреля ожидается вечером.