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Главы МИД ЕС обсудят процесс азербайджано-армянской нормализации

Главы МИД ЕС обсудят процесс азербайджано-армянской нормализации Совет ЕС по иностранным делам, который сегодня проведет заседание в Люксембурге, обсудит процесс азербайджано-армянской нормализации.
Внешняя политика
26 июня 2023 г. 07:00
Главы МИД ЕС обсудят процесс азербайджано-армянской нормализации

Совет ЕС по иностранным делам, который сегодня проведет заседание в Люксембурге, обсудит процесс азербайджано-армянской нормализации.

Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель проинформирует министров о деятельности председателя Европейского совета Шарля Мишеля по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Глава Евросовета проведет следующую трехстороннюю встречу с руководителями этих стран 21 июля в Брюсселе.

Дискуссия европейских министров будет, в частности, посвящена военной помощи Евросоюза Украине. Ожидается также, что министры сосредоточатся на "формуле мира президента Зеленского".

"ЕС твердо и полностью поддерживает Украину и будет продолжать оказывать сильную политическую, экономическую, военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине и ее народу столько, сколько потребуется", - заявляют в Совете ЕС.

В основную повестку заседания также входит обсуждение отношений между Евросоюзом и государствами Латинской Америки и Карибского бассейна в преддверии саммита ЕС-Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), запланированного на 17-18 июля.

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Версия на азербайджанском языке Aİ-nin XİN başçılarının toplantısında Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri müzakirə olunacaq

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