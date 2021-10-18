Главы МИД ЕС обсудят подготовку к саммиту "Восточного партнерства"

Плановое заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел пройдет в понедельник в Люксембурге.

Плановое заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел пройдет в понедельник в Люксембурге.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, министры, в частности, обсудят подготовку к саммиту "Восточного партнерства" в Брюсселе 15 декабря.

На эту встречу впервые в истории программы не будут приглашены представители Беларуси, более того, за несколько недель до саммита страны ЕС намерены ввести в действие очередной блок санкций против этой страны.

Другими темами заседания Совета ЕС станут вопросы отношений Евросоюза со странами Персидского залива, включая развитие взаимной торговли и расширение поставок энергоресурсов в Европу, экономическое взаимодействие и реализация климатической повестки ЕС.

Министры также намерены рассмотреть развитие ситуации в Афганистане и гуманитарную обстановку в Эфиопии и Никарагуа.