Главы МИД ЕС обсудят Йемен, Иран и встретятся с министрами стран Восточного партнерства

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Главы МИД стран-членов Евросоюза соберутся сегодня в Люксембурге, чтобы обсудить ситуацию в Ливии, Йемене, ход ядерных переговоров с Ираном, а также встретятся с коллегами из стран-членов программы Восточного партнерства за месяц до саммита в Риге. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Евросоюза, министры иностранных дел стран ЕС обсудят ситуацию в Ливии. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини планирует представить сегодня варианты действий Евросоюза, которые способствовали бы усилению безопасности в стране на случай формирования в Ливии правительства национального единства.

Также министры обсудят и миграционную политику, тесно связанную с ситуацией в Ливии. 19 апреля после очередной трагедии в Средиземноморье, где затонула лодка с 700 мигрантами из Северной Африки, Могерини заявила, что призовет глав МИД к конкретным действиям по помощи мигрантам.

Во второй половине дня министры встретятся со своими коллегами-участниками программы Восточного партнерства, в которую входят Азербайджан, Грузия, Армения, Молдова, Украина и Беларусь. На встрече будет обсуждаться предстоящий саммит Восточного партнерства, запланированный на 21-22 мая в Риге (Латвия).