Главы МИД ЕС обсудят диалог между Азербайджаном и Арменией

"Совет министров иностранных дел встретится в Люксембурге, чтобы обсудить российскую агрессию против Украины также диалог между Арменией и Азербайджаном ", - говорится в сообщении.

Совет министров Европейского союза по иностранным делам на заседании в Люксембурге 26 июня обсудит российско-украинскую войну, а также процесс азербайджано-армянской нормализации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Совета министров иностранных дел ЕС.

"Совет министров иностранных дел встретится в Люксембурге, чтобы обсудить российскую агрессию против Украины, а также диалог между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении.

После этого министры ЕС обменяются мнениями по поводу отношений между ЕС и странами Латинской Америки и Карибского бассейна, а также проведут дебаты по цифровой дипломатии и, как ожидается, утвердят выводы по этому вопросу.

Кроме того, Совет Евросоюза обсудит Тунис, а также диалог между Сербией и Косово.