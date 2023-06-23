Главы МИД ЕС обсудят диалог между Азербайджаном и Арменией

Совет министров Европейского союза по иностранным делам на заседании в Люксембурге 26 июня обсудит российско-украинскую войну, а также процесс азербайджано-армянской нормализации.
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"Совет министров иностранных дел встретится в Люксембурге, чтобы обсудить российскую агрессию против Украины, а также диалог между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении.
После этого министры ЕС обменяются мнениями по поводу отношений между ЕС и странами Латинской Америки и Карибского бассейна, а также проведут дебаты по цифровой дипломатии и, как ожидается, утвердят выводы по этому вопросу.
Кроме того, Совет Евросоюза обсудит Тунис, а также диалог между Сербией и Косово.