Главы МИД ЕС 23 октября обсудят вопрос нормализации отношений между Ереваном и Баку

Cовет ЕС по иностранным делам на заседании в Люксембурге 23 октября рассмотрит ряд вопросов, в том числе нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

Cовет ЕС по иностранным делам на заседании в Люксембурге 23 октября рассмотрит ряд вопросов, в том числе нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщается в предварительной повестке заседания, опубликованной в Брюсселе.

Кроме того, состоится обмен мнениями о ситуации в Украине.

В документе указывается, что "обсуждение (...) будет сосредоточено на обязательствах (ЕС) в области безопасности".

Также планируется обсуждение обстановки "в Израиле и регионе после террористических атак ХАМАС и событий, происходящих в Газе".

Кроме того, будет заслушана информация по другим актуальным международным вопросам.

По завершении заседания Совета главы МИД стран ЕС примут участие в 19-й министерской встрече ЕС - Центральная Азия вместе с коллегами из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.