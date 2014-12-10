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    Главы МИД Азербайджана, Турции и Грузии подписали Карскую декларацию

    Очередная встреча глав МИД пройдет в Грузии

    Баку. 10 декабря. REPORT. AZ/ Министры иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии подписали Карскую декларацию по итогам 4-ой трехсторонней  встречи министров в Карсе 10 декабря. 

    Как сообщает Report, по итогам заседания принято решение провести очередную, пятую встречу в данном формате в Грузии.

    Отметим, сегодня в турецком городе Карс состоялась 4-я трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова, Турции Мовлуда Чавушоглу и Грузии Тамар Беручашвили.

    В рамках заседания Э.Мамедъяров провел также двусторонние встречи со своими коллегами из Турции и Грузии. 

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