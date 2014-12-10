Главы МИД Азербайджана, Турции и Грузии подписали Карскую декларацию

Баку. 10 декабря. REPORT. AZ/ Министры иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии подписали Карскую декларацию по итогам 4-ой трехсторонней встречи министров в Карсе 10 декабря.

Как сообщает Report, по итогам заседания принято решение провести очередную, пятую встречу в данном формате в Грузии.

Отметим, сегодня в турецком городе Карс состоялась 4-я трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова, Турции Мовлуда Чавушоглу и Грузии Тамар Беручашвили.

В рамках заседания Э.Мамедъяров провел также двусторонние встречи со своими коллегами из Турции и Грузии.