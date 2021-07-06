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Главы МИД Азербайджана, Туркменистана и Турции обсудили встречу трех президентов

Главы МИД Азербайджана, Туркменистана и Турции обсудили встречу трех президентов Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов обговорил по телефону со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым реализацию договоренностей, достигнутых на высшем политическому уровне, сообщает Report.
Внешняя политика
6 июля 2021 г. 12:12
Главы МИД Азербайджана, Туркменистана и Турции обсудили встречу трех президентов

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов обговорил по телефону со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым реализацию договоренностей, достигнутых на высшем политическому уровне, сообщает Report.

Дипломаты отметили значимость трехсторонней встречи президентов Азербайджана, Туркменистана и Турции, предстоящей в этом году.

Также Рашид Мередов провел телефонные переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, во время которых также рассматривалась важность намеченной встречи лидеров Азербайджана, Туркменистана и Турции.

Кроме этого, министры уделили внимание подготовке визита президента Турции в Туркменистан.

В рамках саммита глав трех государств Азербайджан, Туркменистан и Турция планируют подписать ряд соглашений.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Türkmənistan və Türkiyə prezidentlərinin görüşünə hazırlıq gedir

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