​Главы МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана выступили с совместной декларацией

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Сегодня в обстановке дружбы, взаимного доверия и полного взаимопонимания прошла вторая трехсторонняя встреча между министрами иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана. Стороны выразили приверженность Бакинской декларации, принятой на первой трехсторонней встрече 26 мая 2014 года. Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, в декларации стороны подтвердили поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности друг друга.

Обсудив вопросы политики, стороны отметили важность усилий по обеспечению мира, безопасности и стабильности, установлению климата доверия и взаимопонимания в международном и региональном масштабе, в частности, в Средней Азии, регионе Каспийского моря, Южном Кавказе, Среднем и Ближнем Востоке.

В этом контексте была подчеркнута целесообразность сотрудничества Азербайджана, Турции и Туркменистана с международными организациями, в первую очередь, Организацией Объединенных Наций, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организацией исламского сотрудничества и другими международными и региональными организациями.

Министры иностранных дел особо подчеркнули высокое значение и конструктивный характер встречи президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана 5 июня 2014 года в Бодруме.

Главы МИД также обсудили вопросы развития сотрудничества в энергетической сфере между тремя странами.

Также были рассмотрены вопросы развития сотрудничества в транспортной сфере и создания транспортного коридора "Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция" в целях максимального использования потенциала трех стран.

Стороны договорились о необходимости проведения встречи министров транспорта и представителей соответствующих структур трех стран в целях координации деятельности участников транспортного процесса и создания благоприятных условий для поддержки и развития мультимодальных перевозок.

Касаясь торгово-экономических связей, министры иностранных дел отметили важность равноправия и связей в этой области и заявили о приоритетности укрепления и расширения экономического партнерства между странами на основе принципов учета взаимных интересов.

На встрече также обсудили вопросы активизации торгового сотрудничества и транзита товаров с территории трех стран. С этой целью было отмечено о необходимости организации встреч представителей соответствующих министерств, структур и торгово-промышленных палат Азербайджана, Турции и Туркменистана.

Стороны также обсудили вопросы развития сотрудничества в культурно-гуманитарной области, опирающейся на общее культурное, языковое и историческое наследие народов трех стран.

Министры приняли Рамочную программу по сотрудничеству между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном на 2015-2017 гг. и отметили координирующую роль министров иностранных дел в ее реализации. В связи с этим главы МИД призвали соответствующие министерства и структуры проявить активность в сотрудничестве, направленном на выполнение пунктов Рамочной программы.

Стороны отметили важность проведения продолжительных встреч в нынешнем трехстороннем формате по представляющим взаимный интерес вопросам регионального и международного сотрудничества. Было принято решение о проведении очередной встречи в Турции.

Главы МИД отметили важность подготовки и проведения в Туркменистане Саммита президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана в 2015 году.