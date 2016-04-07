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    Главы МИД Азербайджана, России и Ирана обсудили в Баку вопросы сотрудничества по ряду сфер

    Глава МИД Ирана: Надеемся, что это сотрудничество принесет стабильность и безопасность региону

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ В ходе встречи глав МИД Азербайджана, России и Ирана сегодня в Баку обсуждены вопросы трехстороннего сотрудничества, ряд региональных проектов, в том числе транспортный коридор "Север-Юг".

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД Азербайджана, России и Ирана в Баку. 

    Э. Мамедъяров отметил, что 20 апреля азербайджанская и иранская стороны проведут встречу в связи со строительством приграничного моста Астара (Азербайджан) - Астара (Иран). Строительство завершится к концу года.

    Глава МИД Азербайджана сообщил, что на встрече также обсуждались вопросы борьбы с наркотрафикингом, контрабандой. Кроме того, были затронуты вопросы касающиеся определения правового статуса Каспия. 

    В свою очередь, глава МИД Ирана Мухаммед Джавад Зариф заявил, что на встрече стороны согласовали вопросы сотрудничества в транспортной сфере, совместную деятельность спецслужб, борьбу с трафикингом. 

    "Надеемся, что это сотрудничество принесет стабильность и безопасность региону, принесет благосостояние. Встреча прошла хорошо. Надеюсь, что она продолжится в том же духе, ожидаем теперь саммита наших лидеров", - заявил Зариф. 

    В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров отметил важность противодействию таким угрозам, как наркотрафикингом и организованная преступность, а также важность реализации проекта транспортного коридора Север-Юг. "Но транспорт не ограничивается железной дорогой. Есть еще и авто, и морской транспорт", - отметил Лавров как еще одну возможность для сотрудничества  между странами региона. 

    Он также выделил туризм в качестве еще одной перспективной сферы сотрудничества.  

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