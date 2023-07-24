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Главы МИД Азербайджана, России и Армении встретятся завтра в Москве

Главы МИД Азербайджана, России и Армении встретятся завтра в Москве 5 июля в Москве состоятся трехсторонние и раздельные двусторонние переговоры Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с министрами иностранных дел Азербайджанской Республики Д.А.Байрамовым и Республики Армения А.С.Мирзояном.
Внешняя политика
24 июля 2023 г. 16:01
Главы МИД Азербайджана, России и Армении встретятся завтра в Москве

25 июля в Москве состоятся трехсторонние переговоры глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, России и Армении, а также отдельные двусторонние встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении с их российским коллегой.

Об этом сообщает российское бюро Report со ссылкой на МИД РФ.

Главы внешнеполитических ведомств Азербайджана Джейхун Байрамов, России Сергей Лавров и Армении Арарат Мирзоян проанализируют выполнение трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, России и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января, 26 ноября 2021 г. и 31 октября 2022 г.

Как указано в сообщении, особое внимание будет уделено подготовке мирного соглашения между Баку и Ереваном, "поиску развязок по остающимся вопросам, чему Россия готова оказывать максимальное содействие".

Министры также обсудят другие ключевые треки армяно-азербайджанской нормализации, включая делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией, контакты по линии общественности и экспертов, запуск диалога парламентариев.

"В ходе двусторонних бесед с Д.А.Байрамовым и А.С.Мирзояном планируется сосредоточиться на обсуждении актуальных вопросов российско-азербайджанской и российско-армянской повесток в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах", - сообщили в МИД.

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Версия на английском языке Foreign ministers of Azerbaijan and Armenia to meet in Moscow
Версия на азербайджанском языке Sabah Moskvada Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan XİN başçılarının görüşü olacaq

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