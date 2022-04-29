Главы МИД Азербайджана, России и Армении могут встретиться в Душанбе

Министры иностранных дел Армении, России и Азербайджана Арарат Мирзоян, Сергей Лавров и Джейхун Байрамов могут провести встречу 13 мая в Душанбе на полях заседания СМИД СНГ.

Министры иностранных дел Азербайджана, России и Армении Джейхун Байрамов, Сергей Лавров и Арарат Мирзоян могут провести встречу 13 мая в Душанбе на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, возможность проведения данной встречи обсуждалась сегодня в ходе телефонной беседы глав МИД России и Армении.

"Министр Мирзоян согласился с предложением российской стороны о проведении трехсторонней встречи министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана в рамках заседания СМИД СНГ, которое состоится 13 мая в Душанбе", - отмечается в сообщении пресс-службы МИД Армении.