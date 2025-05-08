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Главы МИД Азербайджана и Вьетнама обсудили перспективы стратегического партнерства

Главы МИД Азербайджана и Вьетнама обсудили перспективы стратегического партнерства Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном.
Внешняя политика
8 мая 2025 г. 10:56
Главы МИД Азербайджана и Вьетнама обсудили перспективы стратегического партнерства

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном.

Как сообщили Report в МИД, на переговорах были обсуждены перспективы развития стратегического партнерства между двумя странами, вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также международная и региональная безопасность.

Стороны отметили значимость визита Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама в Азербайджан и принятия Совместного заявления об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам.

Были обсуждены перспективы сотрудничества в области экономики, торговли, оборонной промышленности, энергетики, транспорта, а также в гуманитарной сфере. Подчеркнута важность активизации сотрудничества в рамках межправительственных комиссий и политических консультаций.

Также затронуты вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, включая ООН, Движение неприсоединения и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), с акцентом на продолжение взаимной поддержки и солидарности.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Vietnamese FMs discuss strategic partnership
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Vyetnam XİN başçıları strateji tərəfdaşlığı müzakirə ediblər

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