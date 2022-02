В Баку проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с прибывшим с официальным визитом в страну министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто.

Как сообщает Report, в ходе встречи стороны обсудят укрепление двустороннего сотрудничества и актуальные региональные вопросы.