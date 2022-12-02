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Главы МИД Азербайджана и Венгрии обсудили вопросы сотрудничества

Главы МИД Азербайджана и Венгрии обсудили вопросы сотрудничества Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто
Внешняя политика
2 декабря 2022 г. 14:37
Главы МИД Азербайджана и Венгрии обсудили вопросы сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с венгерским коллегой Петером Сийярто.

Как передает Report, об этом говорится на странице главы внешнеполитического ведомства Азербайджана в Twitter.

"Рад встретиться с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в кулуарах министерской встречи ОБСЕ в Лодзи. Мы выразили большое удовлетворение двусторонними стратегическими отношениями и диалогом, взаимной поддержкой на многосторонних платформах. Глава МИД Венгрии был проинформирован о постконфликтной ситуации",- говорится в публикации.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov informs Hungarian FM about post-conflict situation
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov macarıstanlı həmkarını postmünaqişə dövrü barədə məlumatlandırıb - YENİLƏNİB

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