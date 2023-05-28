Главы МИД Азербайджана и Узбекистана обсудили вопросы стратегического партнерства

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора обсудил со своим узбекским коллегой Бахтиёром Саидовым вопросы стратегического партнерства между двумя странами.
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Министр Б.Саидов передал искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджана.
В ходе телефонного разговора были обсуждены различные аспекты братских, дружественных отношений и стратегического партнерства между двумя странами. Был подчеркнут высокий потенциал возможностей двустороннего и регионального сотрудничества.
Министр Джейхун Байрамов поблагодарил своего узбекского коллегу за поздравление и выразил уверенность в дальнейшем развитии отношений между нашими странами.