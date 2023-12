Главы МИД Азербайджана и Узбекистана обсудили приоритетные направления сотрудничества на 2024 год

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов в телефонном разговоре обозначили приоритетные направления двустороннего сотрудничества на следующий год.

Как сообщает Report, об этом глава внешнеполитического ведомства Узбекистана написал на странице в социальной сети "X".

"Провели телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. В ходе разговора подчеркнули быстрорастущее партнерство между Узбекистаном и Азербайджаном во всех областях и обозначили основные приоритетные направления нашего сотрудничества на следующий год", - говорится в публикации Б. Саидова.