Главы МИД Азербайджана и Украины провели встречу в Нью-Йорке

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Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках визита в Нью-Йорк встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.

Министры выразили удовлетворение существующим уровнем отношений между нашими странами и развитием политического диалога. В этой связи главы МИД высоко оценили деятельность Совета президентов, являющегося консультативным механизмом высокого уровня между Азербайджаном и Украиной, Совместной межправительственной комиссии, рабочей группы по азербайджано-украинским межпарламентским связям, а также политические консультации между министерствами иностранных дел.

Говоря о маршрутах Север-Юг, Восток-Запад и Юг-Запад, стороны сообщили, что эти проекты открыли благоприятные возможности для сотрудничества в области транспорта между нашими странами.

В ходе встречи министры рассмотрели вопросы сотрудничества в рамках ООН и ее специализированных структур, ОБСЕ, Совета Европы, ОЧЭС, ГУАМ и других международных организаций. В ходе беседы были обсуждены вопросы расширения двусторонней договорно-правовой базы, сотрудничества в области энергетики, науки и образования, туризма, сельского хозяйства, культуры, фармацевтики и других представляющих взаимный интерес областях.

На встрече министры также провели обмен мнениями по международным и региональным вопросам.