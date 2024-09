Главы МИД Азербайджана и Украины обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Украины Джейхуном Байрамовым и Андреем Сибигой.

Как передает Report, об этом глава МИД Украины написал на своей странице в соцсети "Х".

В ходе разговора стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и подтвердили взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности стран.

"Надеюсь, что наше сотрудничество будет отражать дружеские связи между нашими народами", - написал украинский дипломат.