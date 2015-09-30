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    Главы МИД Азербайджана и Украины обсудили сотрудничество в энергетической сфере

    Встреча состоялась в Нью-Йорке в рамках работы 70-й сессии ГА ООН

    Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/  В Нью-Йорке в  рамках работы 70-й сессии Генеральной Ассамблеи  ООН состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с главой МИД Украины Павлом Климкиным.  Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Украины, на встрече отдельное внимание было уделено путям углубления сотрудничества в энергетической сфере.

    Стороны обсудили перспективы развития азербайджано-украинских  отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

    Обсуждены также возможность участия двух государств в глобальных экономических инициативах.

    В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной безопасности, а также взаимодействия в международных и региональных организациях, прежде всего ООН и ГУАМ.

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