Главы МИД Азербайджана и Украины обсудили сотрудничество в энергетической сфере

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ В Нью-Йорке в рамках работы 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с главой МИД Украины Павлом Климкиным. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Украины, на встрече отдельное внимание было уделено путям углубления сотрудничества в энергетической сфере.

Стороны обсудили перспективы развития азербайджано-украинских отношений в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Обсуждены также возможность участия двух государств в глобальных экономических инициативах.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной безопасности, а также взаимодействия в международных и региональных организациях, прежде всего ООН и ГУАМ.