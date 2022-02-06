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Главы МИД Азербайджана и Украины обменялись поздравительными письмами

Главы МИД Азербайджана и Украины обменялись поздравительными письмами По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Украиной министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обменялись поздравительными письмам
Внешняя политика
6 февраля 2022 г. 14:29
Главы МИД Азербайджана и Украины обменялись поздравительными письмами

По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Украиной министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обменялись поздравительными письмами.

Как передает Report со ссылкой на МИД, Джейхун Байрамов отметил, что за последние 30 лет наши отношения, которые развивались на основе взаимных интересов и поднялись на стратегический уровень, укрепились в политической, экономической, торгово-культурной и гуманитарной сферах, а также значительные достижения во взаимной поддержке.

Было подчеркнуто, что Азербайджан и Украина поддерживают территориальную целостность друг друга, придерживаясь принципа нерушимости международно признанных границ.

Дж.Байрамов отметил, что нынешний уровень отношений между странами основан на волеизъявлении наших народов и глав государств. В этой связи визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Украину 14 января 2022 года, накануне 30-летия установления дипломатических отношений, был выделен как показатель того значения, которое придается двусторонним отношениям.

В свою очередь, Дмитрий Кулеба, отмечая, что Азербайджан остается для Украины надежным стратегическим партнером, выразил уверенность, что украинско-азербайджанское сотрудничество, в том числе на уровне МИД, будет и впредь эффективно развиваться на основе доверия и взаимопонимания.

Поздравляя друг друга, министры пожелали двум дружественным народам мира, спокойствия и благополучия.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın XİN rəhbəri: "Azərbaycan bizim üçün etibarlı strateji tərəfdaşdır"

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