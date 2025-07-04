Главы МИД Азербайджана и Туркменистана обсудили увеличение объемов взаимной торговли

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Туркменистана.
В ходе встречи стороны отметили высокий уровень политико-дипломатического взаимодействия между двумя странами и подтвердили стремление к дальнейшему укреплению партнерства.
Главы МИД обсудили также возможности диверсификации экономических связей и увеличения объемов взаимной торговли.
Стороны подчеркнули важность расширения гуманитарных обменов, в том числе в сферах культуры, образования и науки.
Министры выразили уверенность, что регулярный диалог и реализация достигнутых договоренностей будут способствовать дальнейшему углублению азербайджано-туркменских отношений.