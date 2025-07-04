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Главы МИД Азербайджана и Туркменистана обсудили увеличение объемов взаимной торговли

Главы МИД Азербайджана и Туркменистана обсудили увеличение объемов взаимной торговли 3 июля состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Внешняя политика
4 июля 2025 г. 10:49
Главы МИД Азербайджана и Туркменистана обсудили увеличение объемов взаимной торговли

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны отметили высокий уровень политико-дипломатического взаимодействия между двумя странами и подтвердили стремление к дальнейшему укреплению партнерства.

Главы МИД обсудили также возможности диверсификации экономических связей и увеличения объемов взаимной торговли.

Стороны подчеркнули важность расширения гуманитарных обменов, в том числе в сферах культуры, образования и науки.

Министры выразили уверенность, что регулярный диалог и реализация достигнутых договоренностей будут способствовать дальнейшему углублению азербайджано-туркменских отношений.

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