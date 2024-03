Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим коллегой из Турецкой Республики Северного Кипра Тахсином Эртугрулоглу.

Как передает Report , об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана на своей странице в социальной сети Х.

Встреча прошла в рамках Дипломатического форума в Анталье.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение отношениями, основанными на исторических связях между народами, в том числе в рамках Организации тюркских государств.