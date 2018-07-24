Главы МИД Азербайджана и Турции проводят встречу в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Министры иностранных дел Азербайджана и Турции Эльмар Мамедъяров и Мёвлют Чавушоглу проводят в Баку встречу в расширенном составе, сообщает Report.

Стороны обсуждают укрепление двусторонних отношений между братскими странами.

*** 17:19

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился со своим турецким коллегой Мёвлютом Чавушоглу, находящимся с однодневным визитом в Баку, сообщает Report.

Стороны в ходе встречи тет-а-тет обсудят укрепление отношений между странами, а также ряд региональных вопросов.